Нацрада: 8 українських телеканалів активно популяризують російського агресора

8 українських телеканалів активно працюють на популяризацію російського агресора.

Про це заявила заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак, посилаючись на результати моніторингу трансляції на українських телеканалах контенту, спрямованого на популяризацію російських силових структур, повідомили УНІАН у прес-службі Нацради.

Так, за словами Мудрак, моніторинг вітчизняних загальнонаціональних, супутникових і цифрових телеканалів мережі Т2, проведений 7 травня, засвідчив, що 8 українських телеканалів активно працюють на популяризацію агресора. Зокрема, це група компаній «Інтер» (7 серіалів на двох каналах – НТН та «Інтер»), телеканал ICTV – 4 серіали, телеканал «Гамма» – 3 серіали, сказала заступник голови Національної ради.

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«Нині від відповідальності кожного керівника, кожної редакційної ради залежить, яким змістом буде наповнено український ефір, чи відповідатиме він настроям і прагненням наших співвітчизників», – наголосила Мудрак.

За її словами, у період становлення держави не можна керуватися лише бізнесовою доцільністю та комерційною вигодою. Свого часу саме такі аргументи зіграли фатальну роль щодо дитячого мовлення, культурологічних та освітніх програм, що призвело до фактичного знищення цього сегменту в телерадіопросторі України, констатувала Мудрак. Також практично заблоковано створення в Україні системи захисту дітей від шкідливого контенту, що є одним з базисів євроінтеграції, додала вона.

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Водночас заступник голови Нацради ще раз висловила подяку групі телеканалів «1+1» за принципову ініціативу зняти з ефіру серіали, в яких міститься пропаганда діяльності силових структур сусідньої держави. Проте таку громадянську позицію підтримали далеко не всі канали, додала вона.