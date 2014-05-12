День депортації у Криму пройде без символіки України та Росії – Меджліс

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, інформує Радіо Свобода.

За його словами, членам Меджлісу під час переговорів з представниками так званої «влади» Криму вдалося довести безглуздість заборони мітингу.

«Ми намагалися пояснити, що все одно люди будуть приходити. І якщо буде заборона, туди будуть приходити люди певним чином налаштовані. Це ще більше напружить ситуацію, і нічого доброго ані кримським татарам, ані владі не буде», – розповів Наріман Джелял.

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Він також додав, що мітинг проходитиме за сценарієм Меджлісу кримськотатарського народу, але з поступками у бік так званої «влади» Криму. «Він буде під національними прапорами, з національним гімном. Не буде ані українського прапору, ані російського», – зауважив заступник голови Меджлісу.

Зі свого боку, Меджліс висунув вимогу заборонити представникам кримської «самооборони» перебувати в цей час у центрі міста з метою запобігання провокаціям та конфліктним ситуаціям.

Спершу Меджліс, який не визнає незаконної анексії Росією окупованого нею українського Криму, планував провести вшанування роковин депортації під національними кримськотатарськими прапорами і під державними прапорами України; у відповідь окупаційна влада пригрозила заборонити акцію.

18 травня кримські татари вшановують початок сталінської депортації кримськотатарського народу 1944 року. Цього року збігає 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом їхнього народу.