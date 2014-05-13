Севастопольцям пообіцяли робочі банкомати, але тільки на кораблях у морі

Про це повідомляє місцеве видання gazeta.sebastopol.ua.

"О 12.00 в Артбухті встане судно. На ньому встановлені банкомати Сбербанку. Інкасація буде проведена і жителі Севастополя можуть на цьому судні отримувати рублі. Поки що так", - повідомив на брифінгу нелегітимний губернатор Севастополя Сергій Мєняйло.

Отримати гроші в банкоматах зможуть ті, у кого є незаблокована гривнева картка.

Читайте такожОкупаційна влада заблокувала в Криму 4,6 млрд гривень НБУАле, незважаючи на заяву "губернатора", після полудня в Артбухті судна з банкоматами не було, повідомляє видання.

За словами Мєняйла, судно з банкоматами перебуватиме в Артбухті «стільки, скільки потрібно».

За даними диспетчера порту, 12 травня в Артбухту з Очеретної бухти зайшло пасажирське судно «Капітан-лейтенант Казарський». Саме на ньому встановлені банкомати.

Судно ошвартоване біля знаку адміралу Клокачеву. Обладнання на ньому вже встановлено і підключено, але грошима банкомати поки не заправлені.