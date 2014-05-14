Фюле сподівається, що наступний раунд національного діалогу в Україні пройде на сході країни
13:36, 14 травня 2014Політика
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Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вітає проведення круглого столу національної єдності в Києві та сподівається, що наступний раунд національного діалогу в Україні пройде на сході країни.
Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле / Фото: REUTERS
Про це він написав у своєму Twitter.
"Україно, вітаю! 1 круглий стіл у Києві "Національний діалог". Головне - це консенсус i згода. Сподіваюся, наступний раунд буде на сході", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, у Верховній Раді на 16:30 призначено засідання Першого загальноукраїнського круглого столу національної єдності.
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