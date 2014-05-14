Фюле сподівається, що наступний раунд національного діалогу в Україні пройде на сході країни

Про це він написав у своєму Twitter.

"Україно, вітаю! 1 круглий стіл у Києві "Національний діалог". Головне - це консенсус i згода. Сподіваюся, наступний раунд буде на сході", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, у Верховній Раді на 16:30 призначено засідання Першого загальноукраїнського круглого столу національної єдності.