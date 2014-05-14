Добкін закликав закріпити російську мову другою державною

Про це під час запису інтерв'ю на 11 каналі в Дніпропетровську заявив голова Харківської обласної організації ПР, кандидат у Президенти України від ПР Михайло Добкін.

За його словами, одним із перших рішень Верховної Ради після приходу в неї нової влади і створення нової коаліції були рішення, пов'язані з призначеннями силовиків і скасування закону, який закріплював права регіональних мов, в тому числі і російської. Таку дію з боку влади вважають помилковою дуже багато простих людей.

Читайте такожУ ПР закликали почати "наводити порядок" в українській економіці «Моя пропозиція закріпити в Конституції України права російської мови як другої державної - це, насамперед, діяння, яке переслідує дві головні мети. По-перше, зняти дане питання назавжди з будь-яких обговорень. По-друге, спочатку, коли я ще формував такі пропозиції у своїй виборчій кампанії, це ще виглядало як можливість для влади продемонструвати своє ставлення до тієї частини населення, яка після київських подій, м'яко кажучи, перебуває не в доброму гуморі. Якщо об'єднатися навколо цього, продемонструвати добру волю, показати, що нинішня влада може не тільки «через коліно ламати своїх ідеологічних супротивників, але заради досягнення спокою і миру в країні йти на непопулярні для себе заходи, то це можна було б зробити. Таке рішення було б дуже позитивно сприйнято не тільки всередині України, але і за її межами», - сказав Михайло Добкін.