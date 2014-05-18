У супроводі бойових вертольотів і ОМОНу піші колони йдуть на мітинг в Ак-Мечеть (фото)

12:26, 18 травня 2014
Політика
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Після закінчення молебнів на місцях, учасники жалобних заходів, приурочених до дня депортації висунулися пішими колонами, а також автомобілями і громадським транспортом в сторону селища Ак-Мечеть, що в Сімферополі.

Автозак и автобус со спецназовцами неподалеку от Ак-Мечети.

Саме там на 13.00 заплановано всекримський жалобний мітинг, передають "Крым.Реалии". Дивіться онлайн-трансляцію жалобного мітингу. 

Місто частково перекрите поліцією, співробітниками ОМОНу, БТР-ми, в небі курсують військові вертольоти.

На даний момент спостерігаються великі пробки починаючи від вул. Козлова до вул. Заліської.

Крым

Нагадаємо, влада Криму не дала кримським татарам провести щорічний мітинг.

Площу Леніна в Сімферополі оточили військові. Всім, хто планували брати участь в акції, організатори запропонували поїхати в селище Ак-Мечеть і провести молебень.

Фото: Муслим Умероглу

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