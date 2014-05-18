У супроводі бойових вертольотів і ОМОНу піші колони йдуть на мітинг в Ак-Мечеть (фото)
12:26, 18 травня 2014Політика
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Після закінчення молебнів на місцях, учасники жалобних заходів, приурочених до дня депортації висунулися пішими колонами, а також автомобілями і громадським транспортом в сторону селища Ак-Мечеть, що в Сімферополі.
Автозак і автобус зі спецназівцями неподалік від Ак-Мечеті.
Саме там на 13.00 заплановано всекримський жалобний мітинг, передають "Крым.Реалии". Дивіться онлайн-трансляцію жалобного мітингу.
Місто частково перекрите поліцією, співробітниками ОМОНу, БТР-ми, в небі курсують військові вертольоти.
На даний момент спостерігаються великі пробки починаючи від вул. Козлова до вул. Заліської.
У супроводі бойових вертольотів і Омону піші колони направляються на мітинг в Ак-Мечеть
Нагадаємо, влада Криму не дала кримським татарам провести щорічний мітинг.
Площу Леніна в Сімферополі оточили військові. Всім, хто планували брати участь в акції, організатори запропонували поїхати в селище Ак-Мечеть і провести молебень.
Фото: Муслим Умероглу
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