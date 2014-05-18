У супроводі бойових вертольотів і ОМОНу піші колони йдуть на мітинг в Ак-Мечеть (фото)

Саме там на 13.00 заплановано всекримський жалобний мітинг, передають "Крым.Реалии". Дивіться онлайн-трансляцію жалобного мітингу.

Місто частково перекрите поліцією, співробітниками ОМОНу, БТР-ми, в небі курсують військові вертольоти.

На даний момент спостерігаються великі пробки починаючи від вул. Козлова до вул. Заліської.

Нагадаємо, влада Криму не дала кримським татарам провести щорічний мітинг.

Площу Леніна в Сімферополі оточили військові. Всім, хто планували брати участь в акції, організатори запропонували поїхати в селище Ак-Мечеть і провести молебень.