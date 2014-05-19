Завтра в Раді обговорять позбавлення повноважень Царьова та запровадження сенсорної кнопки - Соболєв

Завтра Верховна Рада розглядатиме питання щодо голосування за допомогою сенсорної кнопки, а також про позбавлення повноважень народного депутата Олега Царьова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. керівника фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв сьогодні під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту.

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Так, завтра на розгляд ВР виноситиметься питання про запровадження сенсорної кнопки для голосування. “Завтра, швидше за все, в першому читанні це питання буде проголосовано”, - зазначив Соболєв.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи обговорювалося на Погоджувальній раді питання позбавлення повноважень Царьова, Соболєв нагадав, що єдиною перепоною для прийняття рішення щодо цього депутата був нерозгляд профільним комітетом відповідного питання. Однак Комітет вже ухвалив рішення про те, щоб винести це питання на розгляд сесії, сказав Соболєв.

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“Тепер є можливості для такого голосування. І ми сподіваємося, що таке голосування завтра буде поставлене і ніяких вже формальних перепон, про які заявляли окремі фракції, не існує”, - сказав Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від Партії регіонів Царева відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

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Зокрема, за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, здійснені особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації) Кримінального кодексу України.

В.о. генерального прокурора Олег Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності