Письменник Сергій Жадан висловився за обрання Президента вже в першому турі

Про це він заявив в інтерв’ю “Газеті по-українські”.

“В Україні не проходять вибори в класичному розумінні цього слова. Оскільки йдеться не про спокійну дискусію зі з’ясуванням нюансів політичних програм, а про пошук компромісу з метою зберегти країну, максимально швидко і безпечно стабілізувати ситуацію”, - сказав письменник.

За його словами українці зараз мають шукати фігуру максимально прийнятну для всіх.

“Важливо думати про спільний інтерес. Нам бажано завершити вибори в першому турі, тому що кожен день президентської кампанії - це додаткова загроза безпеці і життю громадян. Подивіться що робиться в Донецькій та Луганській областях — захоплюють виборчі комісії, погрожують їхнім членам, людей викрадають. Це пряма терористична діяльність спрямована на зрив виборів”, - наголосив він.

“Тому чим швидше ці вибори відбудуться, тим краще. Вихід тут один — підтримувати найбільш рейтингового кандидата і провести їх в один тур” - заявив Сергій Жадан підкресливши, що стан невизначеності лише ускладнює ситуацію.

“Ці вибори не вирішать всіх проблем, які перед нами стоять. Але починати з чогось треба, і починати треба з пошуку компромісу”, - додав він.