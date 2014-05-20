На в'їзді в Донецьк терористи перекрили трасу, пригнали БТР та займають позиції на дахах
16:17, 20 травня 2014Політика
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У Донецьк пригнали БТР та автобус з терористами.
Терористи займають позиції / REUTERS
У Донецькій області терористи перекрили трасу в районі Ясинуватського поста ДАІ та розгортають всі автобуси, що їдуть з боку Горлівки та Єнакієва, повідомляє "Новости Донбасса".
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У Донецьку в районі площі Бакинських комісарів помічено БТР та автобус з терористами. Місцеві магазини припинили торгівлю. Терористи займають позиції на дахах будинків та магазинів.
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