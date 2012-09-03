Проти людей, що перекрили трасу на Львівщині, порушили справу

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, справу порушено за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 279 КК України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, які порушили нормальну роботу транспорту).

Як зазначається у повідомленні, сьогодні у місті Хирів Старосамбірського району Львівської області група людей перекрила дорогу загальнодержавного значення «Старий Самбір – Хирів – Смільниця», вимагаючи таким чином проведення ремонту автодороги сполученням «Старий Самбір – Смільниця».

«Акцію протесту люди розпочали близько 9.35 на 14 км автодороги сполученням Старий Самбір – Смільниця - у місті Хирів на вулиці Січових Стрільців. Група громадян у складі 150 осіб постійно переходячи дорогу через пішохідний перехід, заблокувала одну з транспортних комунікацій загальнодержавного значення - «Старий Самбір – Хирів - Смільниця». Таким чином рух транспорту у напрямку до КПП «Смільниця» обмежено», - інформує відділ зв’язків з громадськістю.

У повідомленні зазначається, що вимогою громадян, які обмежили рух автотранспорту, є ремонт автодороги сполученням «Старий Самбір – Смільниця», яку тривалий час не ремонтували, а також зустріч з представниками влади, які можуть дати гарантію, коли та в який термін буде відремонтована ця ділянка дороги.

Учасники акції протесту, пропускають лише транспорт громадського значення - карети швидкої допомоги, пожежні автомашини та громадян, які рухаються автотранспортом у лікарню. Натомість, не пропускають автотранспорт, що рухається у приватних цілях та автотранспорт, який здійснює маршрутні перевезення пасажирів.

На цей час у кримінальній справі триває досудове слідство.

Крім того, у Львівському обласному управління ДАІ спростовують інформацію поширену деякими ЗМІ про те, що сьогодні близько тисячі жителів міста Хирів Старосамбірського району взяли участь у перекритті руху на трасі поблизу міжнародного автомобільного пропуску «Смільниця», внаслідок чого поблизу кордону утворилися кількакілометрові черги автомобілів.

Як повідомив УНІАН речник Управління ДАІ у Львівській області Тарас Дзвоник, участь в перекритті руху вранці брали близько 200 осіб, близько 12.00 частина учасників акції протесту розійшлася.

«Акція перекриття триває і на даний час. Станом на 18.00 в ній беруть участь близько 100 осіб. Працівники ДАІ працюють на місці, щоб не допустити аварійних ситуацій. Великого скупчення автомобілів також немає. По обидва боки від ділянки де перекрито рух транспорту, стоять 50-60 автомобілів», - розповів речник обласного ДАІ.

Він також зазначив, що не володіє інформацію коли люди мають намір завершити акцію протесту.

На цей час рух автотранспорту на автодорозі «Старий Самбір – Смільниця» повністю не відновлено.