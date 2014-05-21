Яценюк відкинув можливість переговорів з Росією в поточних умовах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Третього всеукраїнського круглого столу національної єдності сьогодні у Миколаєві.

"У сьогоднішніх умовах, я вважаю, двосторонні переговори між Україною і Росією не можуть розглядатися", - сказав Яценюк, пояснивши це тим, що Росія здійснила військову агресію на територію України і порушила міжнародне право, знищила систему європейської безпеки, "ще і наплювала на статут організації, де Україна і Росія є співзасновниками (Рада безпеки ООН - УНІАН)".

За його словами, для того, щоб мати відносини з Росією, Україна пропонує спочатку відновити ці відносини в чотиристоронньому форматі. “Спочатку потрібно відновити відносини в чотиристоронньому форматі, а потім подивимося. Довіри до слів немає, не кажучи вже про те, що вони (Росія) порушили підписані домовленості", - сказав Яценюк.

Він закликав Росію дотримуватися підписаних двосторонніх угод, відзначивши, що Україна готова виконувати двосторонні угоди, в тому числі щодо економічної кооперації.

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«Наша вимога є лише одне - у нас є двосторонні угоди, ви їх підписували, і Великий договір також. Але не треба нам цих братніх відносин, а то ми чогось постійно менші брати. Рівні відносини. З родичами ми якось самі розберемося. Виконуйте те, що підписали, і ми будемо виконувати те, що підписали», - сказав Яценюк.