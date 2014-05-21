Міліція "не помітила", як автомобілі учасників акції "За мирний Донбас!" розбивали камінням

У Донецьку сепаратисти самопроголошеної «Донецької народної республіки» кидали каменями в автомобілі, водії яких сьогодні о 12.00 підтримали сигналами клаксона акцію "За мирний Донбас!”.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, «у центрі міста біля пам'ятника Шевченку на світлофорі десятка два сепаратистів кидали камені в автомобілі, які підтримали гудками акцію за мир».

Очевидці також розповіли, що «неподалік, на сходинках бібліотеки ім. Крупської, стояли троє міліціонерів і вдавали, що нічого не помічають, до них підбіг водій першої розбитої машини і обурився. Потім другої. Потім очевидці подій. Люди в погонах відбулися однією фразою: «Ви нам указуватимете, що нам робити?». В цей час натовп сепаратистів став кричати: «Ахметов, геть з Донбасу!».

Читайте такожБатальйон "Донбас" поставив ультиматум співробітникам ДАІ, які перейшли на бік бойовиків

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело, близьке до правоохоронних органів, вчора під час аналогічної акції в місті сепаратисти бітами розбили кілька десятків машин, які підтримали сигналами клаксонів акцію за мир у регіоні. В основному, в машинах було розбито лобове скло і деформовані бампери.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Донецьку почалася акція «За мирний Донбас! За Донбас без терору, зброї й кровопролиття!». Стартом акції став гудок, що прозвучав о 12.00 на стадіоні «Донбас-Арена», а також на більшості підприємств Донецької області. Організатори акції заявили, що гудок звучатиме щодня до встановлення миру в регіоні.

Сепаратисти самопроголошеної «Донецької народної республіки» в центрі Донецька, біля будівлі облдержадміністрації, накидалися з бітами на автомобілі, які підтримали сигналами клаксона акцію.