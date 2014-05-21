Суд скасував ряд незаконних рішень Севастопольської міської ради

Окружний адміністративний суд Києва скасував ряд рішень Севастопольської міської ради, які були прийняті у лютому-березні цього року з порушенням Конституції та законів України «Про місцеве самоврядування в України» і «Про основи національної безпеки України» та посягали на засади конституційного ладу, суверенітет і територіальну цілісність України, її державну безпеку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, підтримуючи прояви сепаратизму, міська рада Севастополя заявила про невизнання існуючої влади України, її центральних органів, які, на її думку, є нелегітимними.

Також Севастопольська міськрада з перевищенням наданих законодавством повноважень затвердила заяву депутатів про політичну ситуацію в Україні, підтримала ініціативу Верховної Ради Криму про проведення референдуму. Міська рада також створила незаконний орган - координаційну раду з організації севастопольського управління по забезпеченню життєдіяльності міста та делегувала їй повноваження із здійснення управління містом.

Так, координаційною радою всупереч положенням Конституції та Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» і з грубим порушенням засад організації державної влади було створено місцеві органи міліції, прокуратури, служби безпеки та Севастопольський морський торговельний порт, підпорядкувавши йому всю портову інфраструктуру, розташовану на території Севастополя та його акваторії.

Окрім цього, Севастопольською міською радою було затверджено «декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і м. Севастополя».

Генеральна прокуратура України зазначені рішення оскаржила до суду.