Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання по Україні

Рада Безпеки ООН пішла у середу вранці на закриті консультації в повному складі по Україні, повідомляє РИА Новости.

"Ми сподіваємося заслухати звіт (помічника генерального секретаря з політичних питань) Оскара-Фернандеса Таранко про ситуацію з правами людини в Києві і в Україні, а також сподіваємося отримати інформацію про нещодавню поїздку Джефрі Фелтмана (заступника генерального секретаря) в Україну у підготовці до виборів, намічених на неділю", - повідомив перед початком засідання Марк Лайэл Грант, постпред Великобританії, на прохання якого скликані нинішні консультації.

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В Раду Безпеки входять 15 держав, п'ять із яких - Росія, США, Китай, Великобританія, і Франція перебувають там на постійній основі.

Раніше джерело в штаб-квартирі ООН повідомило РИА Новости, що в консультаціях Ради Безпеки візьме участь помічник генерального секретаря з прав людини Іван Шимонович, який координує роботу спостерігачів в Україні.