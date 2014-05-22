На Дніпропетровщині суттєво підвищили винагороди за здану зброю сепаратистів

За даними зі штабу, за кожен повернутий автомат можна отримати 5 тисяч доларів США, кулемет – 6 тисяч доларів США, гранатомет – 7 тисяч доларів США.

«З питань здачі зброї звертатися до Штабу національного захисту Дніпропетровської області», – йдеться в повідомленні.

Як нагадує "Радіо Свобода", 17 квітня керівництво Дніпропетровської облдержадміністрації і штабу національного захисту регіону заявило, що пропонує винагороди за затримання диверсантів та звільнення захоплених проросійськими силами адміністративних будівель. За затримання «зеленого чоловічка» та видачу його патрульним, зокрема, обіцяли 10 тисяч доларів США.

Керівник штабу Юрій Береза також повідомляв, що за кожен повернутий автомат можна отримати 1 тисячу доларів, кулемет – 1,5 тисячі доларів, гранатомет – 2 тисячі доларів.

Пізніше ціну було підвищено за автомат - до трьох тисяч, за кулемет - до п'яти тисяч.