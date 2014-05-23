У день виборів СБУ не буде проводити військові операції

«Ніяких військових операцій ми не плануємо на цей день», - підкреслив голова СБУ Валентин Наливайченко.

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Крім того, голова СБУ додав, що за минулу добу українськими силовиками було знешкоджено кілька диверсійних груп. «За останню добу СБУ знешкодила 5 диверсійних груп разом зі зброєю і вибухівкою», - повідомив він.