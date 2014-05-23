У Донецьку терористи покинули лікарню, в якій лежать поранені з батальйону «Донбас»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, дійсно, сьогодні в лікарню приходили близько 10 озброєних людей, вони пройшли туди, де знаходяться на лікуванні постраждалі бійці батальйону «Донбас», поспілкувалися з ними і пішли. Фізичного впливу на пацієнтів вони не чинили. На даний момент озброєні люди покинули територію лікарні, зазначили в ОДА.

Читайте такожТерористи шукають по лікарнях поранених бійців батальйону «Донбас» - Свобода

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в Донецьку терористи намагаються викрасти з лікарні поранених бійців батальйону «Донбас». «23 травня після важкого бою батальйону «Донбас» з путінськими терористами значна частина українських бійців отримала кульові поранення. Терористи не обмежилися засідкою на батальйон. Після прориву «Донбасу» з оточення вони почали вишукувати поранених бійців у лікарнях», - заявили в«Свободі».

Так, за їхніми даними, станом на 18:00 лікарня ім. Калініна в Донецьку знаходиться в оточенні терористів, які намагаються викрасти українських військових.