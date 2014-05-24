Участь "Правого сектора" у допомозі батальйону "Донбас" не підтверджується - Тимчук

В ході власного розслідування подій навколо батальйону "Донбас" 23 травня не знайдено жодних ознак діяльності представників "Правого сектора" в районі бойових зіткнень даного підрозділу з терористами.

Про це повідомив координатор "Інформаційного Спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що керівництво батальйону також не підтверджує того, що представники "Правого сектора" мають якесь відношення до даних подій.

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"Ми не стверджуємо, що представників "Правого сектора" не було на місці подій. Ми повідомляємо, що дані про їх участь у подіях не підтверджуються - ні нашими джерелами (таких джерел, не пов'язаних між собою - 3), ні командуванням батальйону "Донбас", ні джерелами в штабі АТО та спецслужбах", - написав Тимчук.

Експерт також спростував "чутки" про нібито захоплення в полон командира батальйону "Донбас".

"Також не підтверджуються розповсюджені терористами чутки про нібито захоплення в полон командира батальйону "Донбас". Семенченко на даний момент виконує свої обов'язки щодо керівництва особовим складом та забезпечення діяльності батальйону", - заявив він.