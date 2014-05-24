ЗМІ: Терористи із "ДНР" та "ЛНР" об'єдналися

Самопроголошені так звані "Донецька та Луганська народні республіки"підписали "документ" про об'єднання в складі "єдиної держави "Новоросії"".

Як повідомляє кореспондент «УРА-Информ.Донбасс», підписання "документа" пройшло сьогодні, 24 травня, в Донецьку у готелі "Шахтар Плаза" по закінченню з'їзду "народних представників" Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запоріжжя.

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Як передає кореспондент, від імені Донеччини "документ про об'єднання" підписав Олександр Бородай, який вважає себе "прем'єр-міністром" "ДНР", з боку Луганщини - Олексій Карякін, який вважає себе "головою" "Республіканського зборів" "ЛНР".

Сам процес підписання проходив у закритому режимі, вхід в кімнату охороняли кілька автоматників. Зафіксувати "скріплення документа" підписами допустили тільки журналістів телеканалу «Росія-24».