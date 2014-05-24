Американські військові не воюватимуть в Україні, але можуть надати військову допомогу - сенатор

США можуть надати військову допомогу Україні. Про це повідомив на брифінгу в кризовому медіа-центрі сенатор США від штату Огайо Роберт Портман.

"Американські військові не воюватимуть на українській території, але США можуть надати допомогу українським військовим, щоб вони могли забезпечити мир", - сказав Портман.

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За його словами, США можуть допомогти українським військовим амуніцією, а також надати легке озброєння, щоб українці могли себе захистити.

Портман також вважає, що НАТО має активніше працювати в Україні. Він повідомив, що обговорював ці питання сьогодні під час зустрічей з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та в.о. міністра закордонних справ Андрієм Дещицею.

Як повідомляв УНІАН, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з сенаторами та членами Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ.

У зустрічі взяли участь, зокрема, Сенатор США, Голова Комісії Конгресу США з питань безпеки та співпраці в Європі Бенджамен Л. Кардін, Сенатор США Роб Портман, члени Палати Представників Конгресу США Майкл Берджес, Стів Кохен, Стів Стокмен.

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Під час зустрічі обговорювалися питання позачергових виборів Президента України, призначених на 25 травня.

Особливий акцент було зроблено на ситуації в Криму.

Сторони обговорили питання розвитку українсько-американських відносин, зокрема щодо співпраці в енергетичній галузі, а також питання зміцнення регіональної безпеки і протидії російські агресії.