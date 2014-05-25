У Львівській області активно голосують переселенці з Криму і Донбасу

Координатор по переселенню жителів Донбасуу Львівській області Галина Олєйнікова рассказала, що сьогодні проголосувала разом з чоловіком і колегою на дільниці, розміщеній у школі №96 міста Львова. «Ми зареєструвалися в останній день, 19 травня, без всяких проблем. Причому за нами ще була черга, але приймали усіх, до останнього відвідувача», - розповіла Галина Олєйнікова.

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Як повідомили у Львівській обласній держадміністрації, для участі в голосуванні у дільничних виборчих комісіях Львівської області зареєструвалося 800 виборців, які приїхали з Криму і Сходу - 369 кримчан і 466 жителів Донецької і Луганської областей.