Бій у Донецьку припинено - прес-служба АТО

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашковського.

«В даний момент бій припинений, терористи зазнали вагомих втрат», - сказав він.

За словами офіцера, вранці терористам висунули ультиматум, згідно з яким вони повинні мали залишити будівлю аеропорту під гарантії безпеки, але вони відмовилися, тому була «проведена робота з їх знищення».

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

Читайте такожМи думали, що це буде короткий обмін вогнем, а побачили війну - польська журналістка з ДонецькаНагадаємо, з 26 травня силовики проводять антитерористичну операцію проти терористів, які захопили міжнародний аеропорт ім. Прокоф'єва в Донецьку. О 13:00 після того, як терористи, що захопили аеропорт, відмовилися скласти зброю, антитерористична операція увійшла в активну фазу. Проти терористів були задіяні 2 літаки Су-25, які здійснили попереджувальні постріли.

У відповідь було відкрито вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися 2 літаки Міг-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони "відпрацювали" територію, з вертольота був висаджений десант, який в даний час проводить її зачистку.

Донецький аеропорт імені Прокоф'єва в понеділок тимчасово призупинив виконання рейсів.

Мер Донецька Олександр Лук'янченко закликає жителів міста не залишати без потреби місця свого проживання. Про це йдеться в повідомленні прес-служби мера.

"Я закликаю містян виявляти витримку і організованість. Утримайтеся від поїздок в район аеропорту і за можливості в район залізничного вокзалу. Стежте, де перебувають Ваші діти. Постарайтеся не виходити з дому без особливої потреби", - написав він.

Він зазначив, що вулиці Артемівська, Стратонавтів і Червоноармійське шосе заблоковані силами міліції, рух ними не здійснюється.

Мер додав, що міська влада скорегує частину маршрутів пасажирського транспорту.

В місті працює гаряча лінія 15-84 для стаціонарних телефонів і 0623352785 для мобільних.