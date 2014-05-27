Опубліковано відео, як штурмовик обстрілює терористів в Донецькому аеропорту

Відео демонструє, як український штурмовик випускає ракети по терористах, які захопили Донецький аеропорт.

Як повідомляв УНІАН, уночі 26 травня на територію Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва приїхали кілька десятків озброєних представників так званої «Донецької народної республіки» і вимагали вивести українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій ДНР заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

26 травня о 13.00 після того, як терористи відмовилися скласти зброю, антитерористична операція ввійшла в активну фазу. Проти терористів було задіяно 2 літаки Су-25, які зробили попереджувальні постріли.

У відповідь було відкрито вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися 2 літаки МІГ-29 і 4 вертольоти Мі-24. Після того, як вони "відпрацювали" територію, з вертольота висадився десант для зачистки.

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Сьогодні прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський повідомив, що бій з терористами в Донецьку припинено, вони зазнали вагомих втрат.

Також Дмитрашковський повідомив, що антитерористична операція триватиме до повного знищення терористів. Проти них можуть застосувати «високоточну зброю».

Крім того, в ніч з 26 на 27 травня бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» пограбували і підпалили спортивну арену «Дружба», завдавши їй значного матеріального збитку.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що ситуація на сході України складна, але сили антитерористичної операції за вчорашній день не зазнали втрат.