Викраденого польського священика в Донецьку звільнили з полону бойовиків

Про це повідомив прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський на своєму Твіттері.

"Захоплений у Донецьку священник є вільним, цілим та здоровим. Знаходиться під опікою польських дипломатів", - написав він.

Раніше сьогодні глава польського МЗС Радослав Сікорський підтвердив інформацію про викрадення священника, але не уточнював, хто саме це зробив.

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За неофіційною інформацією, священник перебував у приміщенні СБУ у Донецьку, яку контролюють сепаратисти, а його самого затримали за те, що він нібито був без паспорту у центрі міста.

Священник, котрий зник близько обіду, 27 травня, приїхав в Україну з Казахстану, аби провідати своїх колег та мав брати участь у Богослужінні за мир в Україні, котре щоденно відбувається на площі Конституції у Донецьку.