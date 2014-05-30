Харківські підприємства займуться переозброєнням армії

За словами голови Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Ігоря Балути, мова йде про серйозні замовлення для заводу ім. Малишева і всіх 12 підприємств «Укроборонпрому». Також буде завантажений замовленнями з виготовлення транспортних літаків авіаційний завод. «Ми постаралися максимально перевести ці замовлення на територію Харківської області, тому що у нас є всі необхідні потужності», - сказав Ігор Балута.

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Крім цього, голова ОДА сказав, що економічні зв'язки з російськими підприємствами губляться, тому вітчизняні виробничі потужності необхідно завантажувати державними замовленнями. «Треба бути відвертими - найближчим часом ці взаємозв'язки не відновляться. Це потрібно розуміти і працювати в іншому напрямку, або самостійно завантажувати підприємства, тим більше, на цей рік така можливість з'явилася», - зазначив Ігор Балута.

Як повідомляв УНІАН, підприємства військово-промислового комплексу Харківської області отримали урядове замовлення на виробництво 40 одиниць БТР-4 для МВС і 154 одиниць БТР-4 - для Міністерства оборони.