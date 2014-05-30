1+1 просить ФСБ і МЗС Росії пояснити проникнення бойовиків на територію України

У зверненні журналісти українського телеканалу просять повідомити обставини спроби проникнення на територію України в районі пункту пропуску Бірюкове (Луганська область) колони з кількох КАМАЗів, мікроавтобусів і легкових автомобілів з озброєними людьми, що мала місце в ніч на 27 травня.

Читайте такожМЗС вручив ноту Росії у зв'язку з черговим проривом терористів через кордон "Ті, хто знаходились в колоні чинили збройний опір загону Державної прикордонної служби України, в результаті 3 автомобіля КАМАЗ з озброєними людьми змогли прорватися на територію України", - наголошується в листі.

Журналісти просять повідомити, чи робляться співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії дії для недопущення перетину кордону озброєними людьми, чи проводилися перевірки за фактом проникнення таких осіб в Україну 27 травня і чи вжито заходів для недопущення таких спроб у майбутньому.

Також журналісти 1+1 звернулися в МЗС Росії за допомогою у якнайшвидшому отриманні відповіді на своє звернення у ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України поінформувала, що частина бойовиків на вантажівках 27 травня прорвалася в Україну з Росії.

За даними відомства, о 03.40 колона перетнула державний кордон, де її зустрів вогнем прикордонний наряд. Почався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну в напрямку Антрациту.

"В результаті бойових дій прикордонниками пошкоджені і захоплені один мікроавтобус та два легкових автомобіля, один бойовик важко поранений. Затримані автомобілі виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.