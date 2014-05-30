МВС: Зниклих дітей зі Слов'янська справді вивезли із зони бойових дій

Про це УНІАН повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

«Це ті самі діти, про яких говорив Селезньов з Міноборони. Діти були вивезені зі Слов'янська автобусами в три ходки в Дебальцеве, де пересіли на поїзд і поїхали в Крим. Зараз я чекаю повідомлення, чи добралися вони вже до «Артека», - сказав Лазаренко.

Він зазначив, що ініціаторами вивезення дітей із Слов'янська були один з місцевих депутатів і начальник міської міліції, які домовлялися з представниками так званої «Донецької народної республіки» та АТО про створення коридорів і перевезення дітей через блокпости в супроводі міліції.

Читайте такожБойовики встановили підбиту «Нону» на автоплатформу і обстрілюють житлові квартали Слов'янськаІнформацію підтвердили у прес-службі Донецької обладміністрації. За їхніми даними, дітей вивозили організовано і зі згоди батьків.

"Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Слов'янської міськради склав списки, за якими путівки отримали 148 дітей. Батьки оформили всі документи, необхідні для надсилання школярів в Крим", - заявили в ОДА.

Дітей супроводжують 26 дорослих, серед яких батьки, педагоги та медики.

"Ми сьогодні зранку зв'язалися з Кримом, діти благополучно добралися і зараз перебувають у Форосі. Через два дні їх перевезуть в артеківський табір «Лазурний», де зараз завершується підготовка до прийому юних донеччан", - розповіла в.о. заступника голови Донецької облдержадміністрації Тамара Лук'янчук.

Також вона додала, що кримська сторона гарантувала дітям повну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов заявив, що не відомо місце перебування автобусів, які вивозили з Слов'янська близько 200 дітей.