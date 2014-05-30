За останні два дні загинули восьмеро бійців Нацгвардії

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках з громадськістю МВС України, про це поінформував командувач Нацгвардії Степан Полторак.

За його словами, загибель військовослужбовців сталася через те, що люди, які взяли в руки зброю і вважають, що захищають якісь свої інтереси, насправді відробляють гроші.

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“Це чистої води терористи, які діють без моралі. Цинізму, з яким вони діють, не втомлюєшся дивуватися”, – підкреслив командувач Нацгвардії.

Він нагадав про напад бойовиків на військову частину № 3035 на Луганщині, коли терористи прикрилися родичами військовослужбовців, як «живим щитом», і завдяки цьому проникли на територію частини.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у прес-службі Нацгвардії повідомили, що ввечері 28 травня бойовики напали на конвойний батальйон Луганського полку Східного територіального об`єднання Національної гвардії України і прикривалися мирними людьми, як «живим щитом».

Під час нападу офіцери та військовослужбовці-контрактники відстрілювалися і протистояли нападникам та змогли протистояти першій спробі захоплення частини. Декілька нападників під час штурму були знищені, з боку правоохоронців важко поранено одного бійця-контрактника.

У прес-службі зауважили, що будівлі батальйону розташовані окремо від військової частини 3035 Нацгвардії.

На звуки пострілів прийшли родичі, батьки військовослужбовців та журналісти, чим скористалися нападники. «Під дулами автоматів та виказуючи погрози стріляти на ураження, злочинці прикривалися мирними людьми, немов «живим щитом», змусили їх йти уперед і вдерлися таким чином на територію військової частини, атакували адміністративне приміщення та порушили газопровід казарми солдат. При цьому перший поверх будівлі злочинці заповнили батьками військовослужбовців та погрожували підірвати приміщення», - йдеться у повідомленні.

З метою запобігання вибуху військовослужбовці були змушені відступити. Певна частина будівель залишилася у руках нападників, захоплено частину зброї правоохоронців. Військовослужбовці строкової служби відведені на безпечну відстань та передислоковані в іншу частину військового містечка.

У цей же день терористи вчинили спробу захопити ще один військовий об`єкт – окремо дислокований підрозділ в Олександрівську Луганської області. О 21.45 напад бойовиків на військову частину Національної гвардії України було відбито. Втрат серед особового складу підрозділу немає. Після невдалої спроби штурму нападники відступили від території об`єкту.