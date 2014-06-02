Турчинов підписав антикорупційний закон для спрощення візового режиму з ЄС

Відповідний закон щодо боротьби з корупцією, необхідний для лібералізації візового режиму з ЄС, Верховна Рада ухвалила 13 травня. За це проголосували 289 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Єврокомісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Цим законом встановлені більш суворі види покарання за корупційні правопорушення як у відношенні фізичних, так і юридичних осіб.

Крім того, передбачено введення зовнішнього контролю за деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Законом введена адміністративна та дисциплінарна відповідальність за надання в декларації недостовірних відомостей.

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Також законом передбачено посилення гарантій захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення.

Даним законом чітко розмежовується компетенція правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією.

Нормами даного закону передбачено забезпечити виконання рекомендацій GRECO в сфері кримінального покарання за корупційні дії.