Турчинов підписав антикорупційний закон для спрощення візового режиму з ЄС
Виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав антикорупційний закон, необхідний для лібералізації візового режиму з Євросоюзом.
Відповідний закон щодо боротьби з корупцією, необхідний для лібералізації візового режиму з ЄС, Верховна Рада ухвалила 13 травня. За це проголосували 289 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Законом передбачено виконання рекомендацій експертів Єврокомісії щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Цим законом встановлені більш суворі види покарання за корупційні правопорушення як у відношенні фізичних, так і юридичних осіб.
Крім того, передбачено введення зовнішнього контролю за деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Законом введена адміністративна та дисциплінарна відповідальність за надання в декларації недостовірних відомостей.
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Також законом передбачено посилення гарантій захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення.
Даним законом чітко розмежовується компетенція правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією.
Нормами даного закону передбачено забезпечити виконання рекомендацій GRECO в сфері кримінального покарання за корупційні дії.