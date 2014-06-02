Одна людина загинула у результаті штурму террористами Шахтарського райвідділу міліції

"Одина людина була вбита, інша поранена. Обидва - звичайні перехожі", - повідомило джерело "ОстроВа" в правоохоронних органах. Читайте такожТерористи захопили начальників Амвросіївського райвідділу і Торезського міськвідділу міліції

За його словами, всі будівлю райвідділу зрешечене. Весь особовий склад Шахтарського РВ вивезли в Горлівку, де в захопленому будинку Горлівського міськуправління міліції знаходиться один з штабів терористів.