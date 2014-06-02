Одна людина загинула у результаті штурму террористами Шахтарського райвідділу міліції
15:31, 02 червня 2014Політика
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Одиного перехожого вбили і ще один поранений у результаті штурму бойовиками ДНР Шахтарського райвідділу міліції.
Одна людина загинула в результаті штурму террорисами Шахтарського райвідділу міліції/ REUTERS
"Одина людина була вбита, інша поранена. Обидва - звичайні перехожі", - повідомило джерело "ОстроВа" в правоохоронних органах. Читайте такожТерористи захопили начальників Амвросіївського райвідділу і Торезського міськвідділу міліції
За його словами, всі будівлю райвідділу зрешечене. Весь особовий склад Шахтарського РВ вивезли в Горлівку, де в захопленому будинку Горлівського міськуправління міліції знаходиться один з штабів терористів.
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