В академії Національної гвардії України відбувся достроковий випуск курсантів

Як повідомили УНІАН у прес-службі НГУ, нинішнього року її підрозділи поповнять близько 300 новоспечених лейтенантів. 71 випускник магістратури – це офіцери оперативно-тактичного рівня військового управління за командним, виховним, тиловим та технічним напрямками підготовки. З навчальним закладом також попрощалися 176 студентів. 14 випускників закінчили Національну академію НГУ із золотими медалями.

«Цьогорічний випуск, зважаючи на складну оперативну обстановку на сході держави, відбувся раніше, аніж зазвичай. Кожен новоспечений лейтенант гвардії готовий стати на захист Батьківщини, захистити свій народ», - йдеться у повідомленні.

Урочиста церемонія випуску курсантів відбулася за традицією біля Меморіалу Слави у Харкові. Участь в урочистостях з нагоди випуску взяв командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Степан Полторак, заступники командувача Національної гвардії України, начальники оперативних територіальних об’єднань, весь особовий склад Національної академії НГУ, гості, а також рідні та друзі випускників.

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Командувач НГУ побажав молодим лейтенантам завжди зберігати стійкість духу, мужності у вчинках та мудрості та виваженості у прийнятті рішень.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня указом в.о. Президента України Олександром Турчинова № 497/2014 навчальному закладу НГА надано статус національної та нове найменування - Національна академія Національної гвардії України.