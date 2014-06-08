Яценюк: Президент, парламент та Кабмін діятимуть як єдине ціле

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив упевненість у злагодженій роботі новообраного президента України Петра Порошенка з парламентом та Кабінетом міністрів.

Про це він написав у суботу вночі на своїй сторінці у Facebook.

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"Вітаю Петра Порошенка із вступом на посаду Президента України. Сьогодні у нас є законний і легітимно обраний на чесних та прозорих виборах глава держави. Мільйони українців своїм вибором довели, що Україна - єдина і неподільна. Знаю: як єдине ціле будуть діяти Президент, Парламент і Кабінет міністрів", - заявив він.