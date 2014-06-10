У Донецьку відновили рух транспорту, але до аеропорту та "Метро" радять не наближатися

У Донецьку сьогодні, 10 червня, громадський транспорт вийшов на маршрути в 100% обсягу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що відновлено рух транспорту по Моспинському шосе, і сьогодні близько 2 тис. жителів міста Моспине змогли виїхати на роботу до Донецька.

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Громадський транспорт у місті вийшов на маршрути в 100% обсягу, і з сьогоднішнього дня було відновлено рух тролейбуса маршруту №18 по Київському проспекту до шахти Путилівська.

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Разом з тим у міськраді повідомили, що в ніч з 9 на 10 червня в районі донецького аеропорту, за повідомленнями жителів, були чутні постріли, тому периметр аеропорту і район торгового центру «Метро» досі є небезпечними.

У зв'язку з цим у міськраді вкотре звернулися до жителів «із переконливим проханням не наближатися до зазначених місць».