Ветерани, неонацисти, терористи, влада: журналісти шукали, хто ховав російських бойовиків "ДНР"

Російський телеканал Дождь перевірив кілька версій того, хто міг бути відповідальним за смерть і похорон росіян, які вирушили воювати з Україною.

Журналісти розглянули варіанти про причетність до похорону загиблих організації ветеранів "Бойове Братство", праворадикальної «Світлої Русі», представників владної партії "Єдина Росія" і терористів «Російської православної Армії».

Ветерани. Про похорон трьох місцевих жителів, убитих в Донецьку 26 травня, що відбувся у суботу у Підмосков'ї, повідомила радіостанція «Ехо Москви». Стали відомі імена двох - це Сергій Жданович, а також російський спецназівець Олексій Юрін. Ім'я третього не повідомляється.

Жданович побував і в Криму, коли півострів окупувала Росія. Як повідомляє Новая Газета, Жданович служив на Тихоокеанському флоті в охороні парків для балістичних і крилатих ракет, працював у міліції. Також воював в Афганістані. У 2000 році поїхав до Чечні. Після повернення очолив підмосковну філію загальноросійської організації Ветеранів "Бойове братство". «Ехо Москви» зазначає, що в суботу попрощатися зі Ждановичем приїхали члени цієї організації.

Читайте такожБойовики на КамАЗах привезли на Донбас близько сотні російських спецназівців - батальйон "Азов"У ЗМІ висловлювалися також припущення, що питаннями Ждановича, як голови місцевого осередку «Бойового Братства», займалася саме організація ветеранів. Однак там це заперечують.

Влада. «Новая газета» з'ясувала, що воювати на схід України Ждановича відправляв керівник міськвиконкому Єдиної Росії Роман Тікунов. Він же і контролював повернення в Підмосков'я тіла Ждановича.

Неонацисти. Контактує з терористами на Сході України і російська праворадикальна організація «Світла Русь». Спочатку вони стали відомі завдяки "боротьбі з нелегальною міграцією" - влаштовували рейди по підвалах і відшукували приїжджих, а потім здавали їх в поліцію, причому навіть у російській поліції методами роботи націоналістів були незадоволені.

Читайте такожНевідомі озброєні люди захопили донецький морг - ЗМІЛідер руху Ігор Мангушев, крім пошуку нелегальних мігрантів, також брав участь і в проекті «Окупай Педофіляй» російського неонациста Максима Марцинкевича, більш відомого як Тесак (в даний час перебуває під арештом). Мангушев активно допомагає проросійським екстремістам на Сході України. Але «Світла Русь» заявляє, що доставкою тіл теж не займалася.

"У Луганську займаємося доставкою медикаментів, гуманітарною допомогою. Ні, доставляти трупи в Росію ми не допомагали. Тому що це все відбувалося (у Донецьку - прим. ред.) в той момент, коли ми перебували там (в Луганську - прим. ред.). Але що стосується загиблих - ні. Зверталися люди знайомі з приводу Андрія Миронова, посприяти, але до моменту, як ми зайшли на територію, там вже вирішили питання щодо вивезення тіла", - розповів Мангушев.

Терористи. Звернулися журналісти і до воєнізованого формування під назвою «Російська православна Армія». Ці озброєні люди брали безпосередню участь у бойових зіткненнях на Донбасі на боці терористів. Однак і там нічого не знає про переправлення тіл, хоча прямо і не заперечують цього.

Читайте такожНавіть "вантаж 200" з України не змусить росіян вийти на вулицю - Шендерович"Є контакти з Росією, але це конфіденційна інформація, так що я вам нічого не скажу. Іноді люди надсилають гуманітарку, а ми відвозимо її. З приводу доставки тіл в Росію, це мені треба уточнити", - говорить представник терористів Єгор.

Таким чином, безсумнівними є факти наявності бойовиків з Росії в Україні, широких зв'язків між терористами і різними російськими організаціями, проте всі вони заперечують або не підтверджують причетність до організації вивезення тіл і похорону загиблих на Донбасі бойовиків з РФ.