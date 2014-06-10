Голова КМДА: київський батальйон оборони відбуває на схід

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко. «Сьогодні наш батальйон відбуває на схід. Там йде ротація, і хлопці, які пройшли навчання, злагодження у «Десні», сьогодні відбувають на війну», - заявив Володимир Бондаренко.

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Раніше він повідомив, що в батальйон набрано понад 450 військовослужбовців рядового і офіцерського складу.

Як повідомляв УНІАН, Київський 12-й батальйон територіальної оборони створювався з метою охорони стратегічних об'єктів столиці. 6 травня представник самооборони Майдану, командир батальйону Національної гвардії Тарас Бородань повідомив про оголошення набору добровольців в Національну гвардію і батальйони територіальної оборони.

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Добровольці самооборони, ставши на захист територіальної цілісності України, надалі діють у наступних структурних підрозділах: Національна гвардія; спеціальні підрозділи з охорони громадського порядку при МВС; батальйони територіальної оборони у збройних силах; інші збройні формування, які діють і створюються державними органами влади для забезпечення захисту України.

Також створюються резервні батальйони добровольців, а саме - батальйони територіальної самооборони, центри набору і навчання добровольців.