Голова КМДА: київський батальйон оборони відбуває на схід
Київський батальйон територіальної оборони відбуває на схід України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко. «Сьогодні наш батальйон відбуває на схід. Там йде ротація, і хлопці, які пройшли навчання, злагодження у «Десні», сьогодні відбувають на війну», - заявив Володимир Бондаренко.
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Раніше він повідомив, що в батальйон набрано понад 450 військовослужбовців рядового і офіцерського складу.
Як повідомляв УНІАН, Київський 12-й батальйон територіальної оборони створювався з метою охорони стратегічних об'єктів столиці. 6 травня представник самооборони Майдану, командир батальйону Національної гвардії Тарас Бородань повідомив про оголошення набору добровольців в Національну гвардію і батальйони територіальної оборони.
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Добровольці самооборони, ставши на захист територіальної цілісності України, надалі діють у наступних структурних підрозділах: Національна гвардія; спеціальні підрозділи з охорони громадського порядку при МВС; батальйони територіальної оборони у збройних силах; інші збройні формування, які діють і створюються державними органами влади для забезпечення захисту України.
Також створюються резервні батальйони добровольців, а саме - батальйони територіальної самооборони, центри набору і навчання добровольців.