На Донбасі не працюють 10 лікарень, у Слов'янську та Краматорську ускладнена робота "швидких" – МОЗ

Робота швидкої допомоги в Слов'янську і Краматорську Донецької області затруднена, десять лікарень в Донецькій та Луганській областях на сьогодні не працюють або працюють не в повному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

"На превеликий жаль, десять лікарень на сьогодні не працюють або працюють не в повному режимі. Це Донецька та Луганська області", - сказав він, уточнивши, що всіх хворих і поранених з цих медустанов вивезли.

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Щодо роботи швидкої допомоги в цих регіонах, Мусій зазначив, що на заправки в Слов'янську не завозять пальне. "Тому ніяк. Поки не буде стабілізована ситуація і закінчена антитерористична операція, я думаю, що проблеми такі будуть існувати. Терористи, на превеликий жаль, про медицину не турбуються зовсім. Більше того, вони захоплюють навіть будинки, які належать (сфері) охороні здоров'я, лікарні, в тому числі і Донецьке територіальне медичне об'єднання, один корпус захоплено ДНРівцямі і терористами", - зазначив Мусій, додавши, що ці проблеми є в Краматорську і Слов'янську.