Яценюк вимагає від ГПУ оскаржити звільнення Лозінського
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав від Генеральної прокуратури України терміново вжити заходів щодо оскарження рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який звільнив від відбування покарання засудженого за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозінського.
"ГПУ повинна терміново вжити заходів щодо оскарження рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області, який звільнив Лозінського", - написав він у своєму Twitter.
"Також слід притягнути до відповідальності всіх осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких стало можливим це неправомірне рішення", - додав прем'єр-міністр.
Як повідомляв УНІАН, увечері 11 червня стало відомо, що Лозінського випустили з в'язниці за станом здоров'я.
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У Державній пенітенціарній службі заперечують причетність відомства до звільнення засудженого.
ДПТС України в серпні 2013 року спростувала інформацію про переведення Лозинського, засудженого за вбивство до 14 років позбавлення волі за вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, на дільницю соціальної реабілітації із загальної камери в Бориспільській виправній колонії № 119 (Київщина).
У березні Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозинському.
Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозинським, а також колишніми тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.
У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство Олійника.
Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.