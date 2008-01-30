Кобзон приїхав у пологовий будинок за внуком з живим ведмедем (фото)

Виписку невістки Йосипа Кобзона в Московському медичному перинатальному центрі запам`ятають надовго. Ще б пак - адже на зустріч молодої мами з синочком креативні родичі привезли... справжнього ведмедя. У супроводі дресирувальників, зрозуміло. Про це пише "Комсомольская правда".

Водити ведмедя по пологовому будинку, ясна річ, не дозволили. Впустили лише на кілька хвилин у передпокій, де для всіх присутніх дали невеличкий концерт (клишоногий постояв на задніх лапах, а потім попозував для фото- і відеокамер).

"Мишка для Мишки", - так пояснили родичі незвичайний подарунок.

Річ у тому, що саме Михайлом вирішили назвати довгожданого внука Йосипа Давидовича. Його метру (у якого, до речі, підростають п`ять внучок) подарували син Андрій і невістка-кореянка Анастасія Цой, відома модель.

Дитина з`явилася на світ кілька днів тому. А у вівторок медики дозволили рідним забрати маму і малюка додому.

Поява в пологовому будинку живого ведмедя примусила "КП" покопатися в історії. Все-таки невістка у Йосипа Давидовича кореянка, можливо, «приїзд» ведмедя не просто подарунок малюкові, але і частина якогось звичаю. Ось що з`ясувалося: для корейців ведмідь має символічне значення. В давнину він був тотемом племен на Корейському півострові. І за легендою прародитель корейської нації Тангун був народжений від небожителя і ведмедиці, що перетворилася на жінку.

Загалом, поява живого ведмедя повинно обов`язково принести щастя Насті, Андрію і їх сину.