В ході АТО в Маріуполі поранено 4 військових, один - у важкому стані

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України.

Спеціальна операція з ліквідації укріплень терористів, звільнення захоплених будівель та розблокування центру Маріуполя розпочалася о 4.50. У ній беруть участь підрозділи Нацгвардії, спецпідрозділи МВС «Дніпро» та «Азов».

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Операція проходить успішно за планом. Підбито БРДМ, знищено снайперські точки терористів. Триває знешкодження знайденого фугасного снаряда, закладенго терористами на вулиці Георгієвській у центрі Маріуполя. На місці працюють спеціалісти вибухо-технічної служби.

Вулиця Георгієвська звільнена від терористів, йде прочісування навколишніх дворів приватного сектора.

Чотири бійця спецпідрозділу поранені, один з них у важкому стані.