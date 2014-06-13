Лідер терористів «ДНР» Пушилін визнав, що в Москві одержав вказівки від російських політиків
Зокрема, Пушилін зустрівся з Жириновським.
Лідер терористів так званої «Донецької народної республіки» Денис Пушилін заявляє, що в Москві одержав вказівки від російських політиків.
Про це він сказав в ефірі російського державного телеканалу «Росія 24».
«Я їхав з однією метою, зараз трохи змінюється, тому що ситуація бачите, як змінюється. Участь у мітингу... Спочатку наші офіційні представники повідомили за день про мітинг, який тут пройшов 11 червня. Далі я зустрівся з Володимиром Вольфовичем (Жириновським), він дав мені свої вказівки, розповів своє бачення ситуації. З іншими політиками вони дають свої рекомендації», - сказав Пушилін, відповідаючи на запитання про мету поїздки до Москви.
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Він зазначив, що не планував займатися сепаратизмом на Донбасі і визнав, що не має досвіду керування. «Так складається, я не політик, я був змушений займатися цим, я не планував цим займатися, повірте. Тому мені потрібна допомога в цьому плані», - сказав Пушилін.