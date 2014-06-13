Українські та російські правозахисники створили місію для захисту мирних людей у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про створення спільної правозахисної місії сьогодні у Харкові після зустрічі омбудсменів двох країн повідомив журналістам представник правозахисного центру «Меморіал» (Москва) Олександр Черкасов.

Він оприлюднив спільну заяву правозахисників про створення місії, метою якої є «звільнення насильно утримуваних осіб та забезпечення виходу мирного населення в безпечні зони».

«Ми закликаємо всі сторони конфлікту до негайного та безумовного звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб, які не брали участі у збройному протистоянні. Багато з них піддаються жорстокому та нелюдському ставленню, побиттю і катуванням. Невідома навіть їхня загальна кількість. Заручниками ситуації, що склалася, по суті, стали багато тисяч мирних громадян. Ми закликаємо всі сторони конфлікту забезпечити цим людям безпечний та безперешкодний вихід із зони бойових дій», - йдеться в заяві.

Читайте такожФільтраційних таборів для переселенців не буде - омбудсман«Ми маємо намір вжити всіх можливих зусиль для досягнення цих цілей, для сприяння дотриманню прав людей, які стоять поза політикою та над політикою», - наголосили автори заяви.

Уповноважені з прав людини України та Росії висловили свою згоду підтримати діяльність цієї місії в рамках своїх повноважень.

Представник Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко додав, що ще однією метою створення місії є надання об’єктивної інформації із зони проведення антитерористичної операції.