Голова ОБСЄ засуджує дії терористів у Луганську та стурбований "атакою" на посольство РФ у Києві

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхалтер висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості в Україні і закликає усіх, хто може вплинути на ситуацію, діяти з граничною стриманістю.

Відповідна заява Буркхалтера розповсюджена у неділю прес-службою ОБСЄ.

Голова ОБСЄ засудив дії бойовиків, в наслідок яких був збитий український військово-транспортний літак, в результаті чого загинули декілька десятків людей. "Він приніс свої щирі співчуття президентові Порошенку і народу України, які стикаються зі спіраллю насильства, в результаті чого зростає кількість загиблих", - йдеться в повідомлені.

Читайте такожМеркель шокована збитим на сході України літаком

Буркхалтер підкреслив, що нинішні переговори у тристоронній контактній групі, в яку увійшли представники України, Російської Федерації і швейцарського головування в ОБСЄ, в останні дні "продемонстрували обнадійливий прогрес і можливості політичного врегулювання кризи". "Він настійно закликає всі сторони зосередитися на вирішенні своїх розбіжностей шляхом діалогу, а не силою і закликає до сміливих кроків, спрямованих на колективне досягнення мирного врегулювання", - заявив він.

Читайте такожРомпей висловив співчуття Україні та закликав РФ припинити підтримку тероризму

Крім того, головуючий в ОБСЄ висловив стурбованість з приводу "атаки на посольство Російської федерації в Києві і закликав українську владу вжити всі необхідні заходи для забезпечення адекватної безпеки для всіх дипломатичних місій".