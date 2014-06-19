Парубій окреслив хід євроінтеграції України з Фюле та Томбінським

У зустрічі також взяли участь Заступник Генерального директора з питань зовнішньої торгівлі, керівник групи підтримки України Пітер Балаш та Директор з питань Росії, країн Східного Сусідства, Центральної Азії та ОБСЄ Гуннар Віганд.

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Сторони обговорили актуальні питання внутрішньої та міжнародної політики й ситуацію на Сході України. Окрему увагу було приділено євроінтеграції України та окреслили її хід.