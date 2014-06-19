Парубій окреслив хід євроінтеграції України з Фюле та Томбінським
00:18, 19 червня 2014Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій провів зустріч з Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні Яном Томбінським.
Парубій окреслив хід євроінтеграції України з Фюле та Томбінським / Фото: УНИАН
У зустрічі також взяли участь Заступник Генерального директора з питань зовнішньої торгівлі, керівник групи підтримки України Пітер Балаш та Директор з питань Росії, країн Східного Сусідства, Центральної Азії та ОБСЄ Гуннар Віганд.
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Сторони обговорили актуальні питання внутрішньої та міжнародної політики й ситуацію на Сході України. Окрему увагу було приділено євроінтеграції України та окреслили її хід.
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