Експертизу газу, який вбив людей в Одесі, проведуть експерти ООН

Про це повідомив голова ТСК, депутат-регіонал Антон Кіссе, передає "Громадське ТБ".

Він також поскаржився, що робота Тимчасової слідчої комісії ускладнюється через те, що Генеральна прокуратура та МВС ігнорують депутатські запити, посилаючись на таємницю власного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох активістів відразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликовому полі в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети.

У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Всього за медичною допомогою звернулися понад 200 потерпілих було госпіталізовано - 99, з яких у важкому стані - 35.

Вогнепальні поранення отримали 27 людей, колото-січені поранення - 31, термічні травми та отруєння продуктами згорання - 26, травми, пов'язані з пошкодженнями тупими предметами та іншої етіології - 163 людини.

Загалом загинуло 48 осіб.