Батальйон ‘Азов’: Перемир’я буде використане проти наших військ

Про це розповів заступник командира батальйона «Азов» Ігор Мосійчук, інформує hromadske.tv.

«Швидкого закриття кордону, як пророкують наші військові, я не вірю. Я був на декількох ділянках кордону – ходив туди-сюди з України до Росії безперешкодно», - розповів він.

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«Наскільки буде ефективним те, що пропонує нинішнє командування, маю сумніви. І боюся, що перемир’я з терористами буде використане проти наших військ», - додав заступник комбата.

Ігор Мосійчук переконаний, що вести переговори можна лише з людьми, що мають політичний авторитет, громадськими активістами, а не бандитами.