Батальйон ‘Азов’: Перемир’я буде використане проти наших військ
02:42, 19 червня 2014Політика
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Припинення вогню в односторонньому порядку може призвести до збільшення кількості жертв з боку сил АТО, перегрупування сил ворога та стягнення на територію України нових видів озброєння.
REUTERS
Про це розповів заступник командира батальйона «Азов» Ігор Мосійчук, інформує hromadske.tv.
«Швидкого закриття кордону, як пророкують наші військові, я не вірю. Я був на декількох ділянках кордону – ходив туди-сюди з України до Росії безперешкодно», - розповів він.
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«Наскільки буде ефективним те, що пропонує нинішнє командування, маю сумніви. І боюся, що перемир’я з терористами буде використане проти наших військ», - додав заступник комбата.
Ігор Мосійчук переконаний, що вести переговори можна лише з людьми, що мають політичний авторитет, громадськими активістами, а не бандитами.
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