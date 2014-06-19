Зник нардеп-регіонал Левченко
08:35, 19 червня 2014Політика
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Вчора ввечері зник народний депутат України від Партії регіонів, голова Донецької обласної організації ПР Микола Левченко.
Микола Левченко
За інформацією «Новини Донбасу», помічники Левченко не можуть вийти з ним на зв'язок. Не відповідає і водій нардепа.
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У оточенні Левченко не виключають, що його могли викрасти.
Нагадаємо, вчора Левченко заявив, що Донецька обласна організація Партії регіонів через бойові дії припиняє політичну діяльність і буде займатися допомогою постраждалим в результаті боїв громадянам.
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