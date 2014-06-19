Порошенко в АП зустрінеться з представниками Донецької та Луганської областей
11:26, 19 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з представниками Донецької та Луганської областей.
Порошенко проведе зустріч з представниками Донеччини та Луганщини / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«У четвер, 19 червня, відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей, зокрема, з мерами деяких міст, а також представниками регіональної політичної та бізнес-еліти, Героями України», - йдеться повідомленні.
Зустріч відбудеться в Адміністрації президента.
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