Порошенко в АП зустрінеться з представниками Донецької та Луганської областей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«У четвер, 19 червня, відбудеться зустріч президента України Петра Порошенка з представниками легітимної влади Донецької та Луганської областей, зокрема, з мерами деяких міст, а також представниками регіональної політичної та бізнес-еліти, Героями України», - йдеться повідомленні.

Зустріч відбудеться в Адміністрації президента.

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