Мінкульт запросив патріарха Кирила приїхати, коли Росія поверне Крим

Про це йдеться у заяві керівника Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Володимира Юшкевича, яку цитує Українська Правда.

Він зазначив, що сьогодні, 19 червня, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбудеться Священний синод Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом.

Як стало відомо з багатьох повідомлень засобів масової інформації, на цьому синоді УПЦ, під тиском зовнішніх сил, може бути прийнято рішення про запрошення в Україну Патріарха Московського Кирила.

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"Тому, як керівник органу влади в галузі державно-церковних відносин, хочу повідомити, що згаданий візит в час російської військової агресії, здійснюваної проти України, є небажаним, провокаційним і політично заангажованим", - заявив Юшкевич.

При цьому він запевнив, що Україна в рамках законодавства і законності, зробить все, щоб цей приїзд не був здійснений на будь-яку територію держави, включаючи тимчасово окуповану.

"На мій погляд, такий візит глави Російської православної церкви може породити лише хвилю міжконфесійного протистояння, а тому можливий лише після припинення агресії Росії і повернення всіх захоплених нею українських територій", - йдеться в заяві.

Юшкевич побажав членам Священного синоду Української православної церкви плідної роботи та виважених і відповідальних рішень, які підуть на користь Церкви і незалежної і цілісної України.