Починаючи з 22 години українськи силовики припинять бойові дії у зоні АТО - Селезньов

19:33, 20 червня 2014
Політика
0 0

Речник АТО Владислав Селезньов повідомив, що українські військові припинять ведення вогню о 22 годині. 

REUTERS

Про це він повідомив у соцмережі.

"Сьогодні, о 18.15, Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко поставив завдання керівництву АТО щодо припинення ведення вогню з 22-ї години 20.06.2014 року в рамках реалізації Плану Президента України відносно мирного врегулювання ситуації на сході України", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, сили антитерористичної операції з сьогоднішнього дня і до 27 червня припиняють бойові дії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter