Починаючи з 22 години українськи силовики припинять бойові дії у зоні АТО - Селезньов
19:33, 20 червня 2014Політика
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Речник АТО Владислав Селезньов повідомив, що українські військові припинять ведення вогню о 22 годині.
REUTERS
Про це він повідомив у соцмережі.
"Сьогодні, о 18.15, Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко поставив завдання керівництву АТО щодо припинення ведення вогню з 22-ї години 20.06.2014 року в рамках реалізації Плану Президента України відносно мирного врегулювання ситуації на сході України", - написав він у соцмережі.
Нагадаємо, сили антитерористичної операції з сьогоднішнього дня і до 27 червня припиняють бойові дії.
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