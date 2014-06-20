Починаючи з 22 години українськи силовики припинять бойові дії у зоні АТО - Селезньов

Про це він повідомив у соцмережі.

"Сьогодні, о 18.15, Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко поставив завдання керівництву АТО щодо припинення ведення вогню з 22-ї години 20.06.2014 року в рамках реалізації Плану Президента України відносно мирного врегулювання ситуації на сході України", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, сили антитерористичної операції з сьогоднішнього дня і до 27 червня припиняють бойові дії.