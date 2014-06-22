Порошенко: наш народ переміг у Другій світовій війні і ми з гідністю пройдемо суворі випробування й тепер

Про це йдеться у його зверненні до українців у зв'язку із Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, розміщеному на сайті глави держави.

Порошенко підкреслив, що Україна в роки Другої світової війни "зазнала колосальних людських втрат".

«Сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими у найбільшій в історії людства війні, згадуємо мільйони полеглих українців. 22 червня 1941 року гітлерівські війська вторглися на нашу землю, якій судилося надовго стати центром кровопролитних оборонних боїв і наступальних операцій. Україна у роки Другої світової війни зазнала колосальних людських втрат», - йдеться у зверненні.Читайте такожПорошенко: Якщо не спрацює мирний "план А", існує "план Б"

Зараз, за словами глави держави, смертельний подих війни відчувається знову.

«Минуло багато десятиліть, але смертельний подих війни відчувається знову. Схід України став ареною бойових дій, гинуть люди. Ми повинні рішуче та негайно відновити мир у державі», - наголосив він.

Як відзначив Порошенко, драматичні події останніх місяців підтвердили одвічну істину – народ сильний у час єднання. «Так було під час жорстокої боротьби з нацистами, так має бути і нині», - підкреслив він.

«Перед реальною загрозою, яка виникла, маємо ще більше згуртуватися й убезпечити свій історичний вибір, захистити наше право вільно жити на своїй Богом даній землі», - йдеться у зверненні.Читайте такожПорошенко: У нас достатньо сил для вирішального удару (відеозвернення)

Президент також висловив щиру подяку військовослужбовцям, правоохоронцям, добровольцям, усім небайдужим громадянам, які стали на захист миру, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

«Наш народ переміг у Другій світовій війні і тому я впевнений, що як переможці ми з гідністю пройдемо суворі випробування й тепер», - підкреслив глава держави.

«Світла пам'ять усім загиблим за свободу України. Завдяки їхньому подвигу у нашій державі обов'язково настане спокій та мир», - йдеться у зверненні.